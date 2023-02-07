Туроператоры не наблюдали спада бронирований путевок в Турцию

Бронирования путевок в Турцию сейчас идут, отмены туров в страну могут носить единичный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристических операторов.

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"На текущий момент спада объема бронирований по направлению Турция в компании не наблюдается. Количество аннуляций носит точечный единичный характер", - информировали представители Tez Tour.

В свою очередь организация "Интурист" все еще получает от путешественников заявки на отдых в Турцию, аннуляций туров не фиксировалось.

"Со всеми нашими туристами мы держим связь. Все четырех- и пятизвездочные отели Антальи, где преимущественно отдыхают наши туристы зимой, представляют собой капитальные сооружения", - добавили туроператор.