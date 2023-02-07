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3 часа назад

Туроператоры не наблюдали спада бронирований путевок в Турцию

Газета.Ruиещё 1

Бронирования путевок в Турцию сейчас идут, отмены туров в страну могут носить единичный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристических операторов.

Туроператоры не наблюдали спада бронирований путевок в Турцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На текущий момент спада объема бронирований по направлению Турция в компании не наблюдается. Количество аннуляций носит точечный единичный характер", - информировали представители Tez Tour.

В свою очередь организация "Интурист" все еще получает от путешественников заявки на отдых в Турцию, аннуляций туров не фиксировалось.

"Со всеми нашими туристами мы держим связь. Все четырех- и пятизвездочные отели Антальи, где преимущественно отдыхают наши туристы зимой, представляют собой капитальные сооружения", - добавили туроператор.

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений, погибшие и пострадавшие исчисляются тысячами. В результате смертоносного землетрясения в Турции 2379 человек погибли, 14 483 человека получили ранения.

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