Стало известно, в какие города РФ чаще всего приезжают китайские туристы

Туристы из Китая чаще всего посещают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также города Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора международного института Китайской академии туризма Яна Цзинсуна.
Эксперт отметил, что туристы из Поднебесной стараются посещать достопримечательности, которые имеют отношение к Октябрьской революции. Также их интересует эпоха правления Екатерины II. В этом плане идеальными городами для путешествий оказываются Москва и Петербург. Многие туристы, к слову, выбирают комбинированные туры, куда включено посещение двух столиц.
В Сочи приезжают путешественники, которых интересует активный отдых. В программу посещения включаются как поездки на горнолыжные склоны, так и осмотр олимпийских объектов.
Популярность городов Дальнего Востока обусловлена в первую очередь географическим фактором. В поездках в Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и другие города, китайские туристы охотно ходят по музеям и пробуют местные специалитеты.
Из-за пандемии долгое время китайские туристы в Россию не приезжали. Но с 6 февраля в тестовом режиме начнется выдача групповых туристских виз для путешественников из Поднебесной.