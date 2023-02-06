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2 часа назад

Стало известно, в какие города чаще всего приезжают китайские туристы

Российская Газета

Туристы из Китая чаще всего посещают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также города Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора международного института Китайской академии туризма Яна Цзинсуна.

Стало известно, в какие города РФ чаще всего приезжают китайские туристы
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Эксперт отметил, что туристы из Поднебесной стараются посещать достопримечательности, которые имеют отношение к Октябрьской революции. Также их интересует эпоха правления Екатерины II. В этом плане идеальными городами для путешествий оказываются Москва и Петербург. Многие туристы, к слову, выбирают комбинированные туры, куда включено посещение двух столиц.

В Сочи приезжают путешественники, которых интересует активный отдых. В программу посещения включаются как поездки на горнолыжные склоны, так и осмотр олимпийских объектов.

Популярность городов Дальнего Востока обусловлена в первую очередь географическим фактором. В поездках в Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и другие города, китайские туристы охотно ходят по музеям и пробуют местные специалитеты.

Из-за пандемии долгое время китайские туристы в Россию не приезжали. Но с 6 февраля в тестовом режиме начнется выдача групповых туристских виз для путешественников из Поднебесной.

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