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2 часа назад

К июню на Куршской косе планирует реконструировать один из самых популярных турмаршрутов

Inc-News

К июню на Куршской косе планирует реконструировать один из самых популярных турмаршрутов. Проект обошелся почти в 40 миллионов рублей.

К июню на Куршской косе планирует реконструировать один из самых популярных турмаршрутов
Фото: Inc-NewsInc-News

Согласно планам национального парка "Куршская коса", к летнему сезону будет реконструирован один из самых популярных туристических маршрутов - "Высота Эфа", который ведет на самую высокую точку косы — дюны Ореховая (62 метра над уровнем моря).

"Надеемся, что к лету мы его обновим самым серьезным образом. Проект нам обошелся почти в 40 млн рублей", - рассказал агентству "Интерфакс" директор национального парка Анатолий Калина.

На 1,2 км тропы, ведущей на высоту, планируется уложить настил из износостойкого полимерного материала. В то же время сама тропа будет значительно расширена. Для людей с ограниченной подвижностью будут предусмотрены дополнительные пандусы и съезды. На двух смотровых площадках появятся зоны отдыха, а также будут обновлены три фотозоны.Ранее стало известно, что российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать из Москвы в Тунис.

Новости путешествий,Анатолий Калина,Аэрофлот,
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