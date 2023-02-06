В Таиланде прошла грандиозная вечеринка с участием российских туристов

На острове Панган в Таиланде в ночь на 6 февраля прошла массовая пляжная вечеринка Full Moon Party. По подсчетам властей, в ней приняло участие порядка 50 тыс. человек. Среди отдыхающих было много российских туристов, в том числе специально прибывших на этот остров, расположенный в полутора десятках километров от популярного среди наших соотечественников Самуи.
Как сообщают таиландские СМИ, традиция массовых ночных гуляний привлекает много гостей не только с Самуи, но и с островов Анг Тонг и Тао, а также с курортов Пхукета, Краби и других регионов. Весь день и вечер 5 февраля скоростные катера едва успевали перевозить желающих попасть на Панган. По всей округе не было ни одного свободного номера в гостиницах, а в ресторанах – полно посетителей, отмечает The Pattaya News. Как правило, многие гости продолжают веселиться в течение 2–3 дней.
По оценке Виджарна Джунтавиджита, главы округа Панган, февральская полуночная вечеринка намного превзошла по массовости предыдущую. В январе в фестивале приняло участие около 20 тыс. туристов. По его словам, морское управление Самуи и Пангана сделало все для обеспечения безопасности при массовых перевозках людей по морю, в частности, следило, чтобы пассажиры имели спасательные жилеты, а лодки не были перегружены. Полиция Пангана патрулировала пляж для предотвращения возможных правонарушений.