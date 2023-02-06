Турист случайно улетел в США, перепутав города

Турист из Нью-Йорка перепутал города и случайно улетел в другой город Америки, вместо того, чтоб отправиться в Астралию. Ошибку мужчина заметил, когда уже сидел в самолете.

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Так, Кингсли Бернетт планировал отдохнуть на пляж австралийского Сиднея и своевременно купил билет. Только в самолете он заметил, что летел совсем не долго и не увидел пляжа и достопримечательностей Австралии при посадке.

Особенно его удивила увиденная заснеженная вершина горы.

Только позже мужчина понял, что купил билет в Сидней, в американском штате Монтана. Сотрудники авиакомпании не смогли ему помочь и отправить в Астралию в нужный срок.

Кингсли вернулся домой и отложил отпуск до лета.