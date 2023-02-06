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2 часа назад

Опасно ли туристам лететь в Турцию после сильнейшего за 100 лет землетрясения

Диана Товсепова

Землетрясение магнитудой 7,8 балла на юге Турции рано утром в понедельник унесло жизни более тысячи человек по всей стране и в соседней Сирии.

Опасно ли туристам лететь в Турцию после сильнейшего за 100 лет землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш, к северу от турецкого Газиантепа, недалеко от сирийской границы. Толчки ощущались также в Ливане, Армении, Иордании, Израиле и Египте.

За ним последовало еще одно землетрясение силой 7,5 балла на юго-востоке Турции, а также десятки мощных афтершоков. Большая часть ущерба приходится на юг Турции.

Ко второй половине дня 6 февраля число жертв землетрясения в Турции составило 1014 человек. Разрушено 2824 здания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнуса Сезера.

По словам одного из сейсмологов, землетрясение может быть самым сильным из зарегистрированных в регионе, который расположен в сейсмоопасном поясе, известном как разлом Анатолия.

Граждане России пока не обращались в генконсульство РФ в Турции или российское посольство в Сирии.

Известно, что рейсы в Стамбул Анталью и другие города не отменяются, полеты российских авиакомпаний осуществляются штатно. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что туристы смогут отдохнуть в Турции несмотря на разрушительное землетрясение.

При этом в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада задерживают или отменяют рейсы.

В АТОР прокомментировали землетрясение на юго-востоке Турции

Ранее мы писали о том, что делать в Стамбуле на февральские праздники.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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