В аэропорту Тюмени экстренно сел самолет

В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет авиакомпании Utair , который летел из Минеральных Вод в Сургут. Информацию подтвердили в воздушной гавани.

«Вчера борт совершил посадку в аэропорту Рощино по решению командира воздушного судна. Вопросы по причинам посадки нужно задать в авиакомпанию», – рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе аэропорта.

По данным телеграм-канала Aviaincident, инцидент произошел в 13 часов 14 минут по московскому времени. Причиной срочной посадки самолета в тюменском аэропорту Рощино стало состояние здоровья одного из пассажиров рейса.