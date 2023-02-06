В аэропорту Тюмени экстренно сел самолет

В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет авиакомпании Utair, который летел из Минеральных Вод в Сургут. Информацию подтвердили в воздушной гавани.
«Вчера борт совершил посадку в аэропорту Рощино по решению командира воздушного судна. Вопросы по причинам посадки нужно задать в авиакомпанию», – рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе аэропорта.
По данным телеграм-канала Aviaincident, инцидент произошел в 13 часов 14 минут по московскому времени. Причиной срочной посадки самолета в тюменском аэропорту Рощино стало состояние здоровья одного из пассажиров рейса.
«Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром в Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности», – говорится в сообщении телеграм-канала.