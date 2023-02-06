Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Туроператоры оценили опасность отдыха в Турции после землетрясения

Вечерняя Москва

В пострадавших от землетрясения регионах Турции организованных туристов из России нет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в офисах туроператоров.

Туроператоры оценили опасность отдыха в Турции после землетрясения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе, — приводит заявление пресс-службы компании «Интурист» РИА Новости.

По словам представителя компании, организованных экскурсий в затронутые землетрясением города Шанлыурфа, Диярбакыр и Газиантеп в этом году не было.

Пресс-службы «Анекс тур» и Tez Tour также заверили, что среди пострадавших нет их клиентов и что в туристических зонах в настоящее время наблюдается спокойная обстановка.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в различных провинциях Турции. В районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. В течение получаса они ощущались также в Адане, Трабзоне, Газиантепе, Мерсине, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Также сообщалось, что жертвами землетрясения стали 284 человека.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители