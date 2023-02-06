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1 час назад

Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Lenta.ruиещё 5

Для российских путешественников в Турции в связи с землетрясением открылась горячая линия. Об этом сообщает РИА Новости.

Для российских туристов в Турции открыли горячую линию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для туристов, отправившихся в страну по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь» по телефону +7-499-678-12-03. Соотечественники, которым требуется помощь после удара стихии, также могут самостоятельно обратиться в ДСКЦ МИД России по телефону +7-495-695-45-45.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 1650 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,
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