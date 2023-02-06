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1 час назад

Жители ХМАО скупают путевки на Байкал

Ura.Ru

Жители ХМАО начали активно бронировать туристические путевки для путешествий по России. Трендовыми направлениями являются озеро Байкал и Алтайский край. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентством «Семь чудес».

Жители ХМАО скупают путевки на Байкал
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В тренде сейчас Байкал и Алтай. Еще, поскольку живем на Севере, многие хотят поправить здоровье, поэтому популярны санатории. Это как Кисловодск, так и в целом весь Кавказ», —рассказала журналисту URA.RU турагент компании Елена Моисеенко.

Тем временем спрос на Калининградскую область наоборот снизился. Югорчане активно бронировали турпутевки к берегу Балтийского моря во время пандемии.

«Большинство популярных стран были закрыты, поэтому Калининград активно бронировали. Сейчас, по крайней мере по нашим данным, спрос крайне мал. Также это может быть связано с тем, что у многих в нашем округе есть льготные отпуска. Многие, вероятно, покупают билеты самостоятельно. А забронировать там самому жилье — не проблема», — добавляет Моисеенко.

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