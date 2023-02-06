Жители ХМАО скупают путевки на Байкал

«Большинство популярных стран были закрыты, поэтому Калининград активно бронировали. Сейчас, по крайней мере по нашим данным, спрос крайне мал. Также это может быть связано с тем, что у многих в нашем округе есть льготные отпуска. Многие, вероятно, покупают билеты самостоятельно. А забронировать там самому жилье — не проблема», — добавляет Моисеенко.