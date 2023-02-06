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28 минут назад

"Уральские авиалинии" объявили главную распродажу билетов "в лето"

Уралинформбюро

С 6 по 19 февраля авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит традиционную распродажу "Билеты в лето". В ее рамках предоставляется скидка до 30% от тарифа на рейсы по России с вылетами по 28 октября включительно, сообщает "Уралинформбюро".

"Уральские авиалинии" объявили главную распродажу билетов "в лето"
Фото: Информационное агенство Уральского Федерального округаИнформационное агенство Уральского Федерального округа

"Билеты в лето" можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в фирменных авиакассах и кассах агентов, а также по звонку в call-центр центр 8-800-7700-262. Полный список направлений на сайте авиакомпании. Билеты, купленные с периодом вылетов до 31 мая, возвратные независимо от тарифа.

"Путешествия – это жизнь, свобода, впечатления, знакомства и яркие эмоции. Позвольте себе вылететь из привычной среды. Пробуйте новые ареалы отпуска! – рекомендуют в пресс-службе "Уральских авиалиний". – В России множество неизведанных мест, которые точно оставят яркий след в памяти. Величественные горы Дагестана, живописные Красноярские Столбы, кристально-чистый Байкал и завораживающий Тихий океан. Санкт-Петербург и Калининград - города, окутанные историей, волшебством и загадкой".

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