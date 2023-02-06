"Уральские авиалинии" объявили главную распродажу билетов "в лето"

С 6 по 19 февраля авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит традиционную распродажу "Билеты в лето". В ее рамках предоставляется скидка до 30% от тарифа на рейсы по России с вылетами по 28 октября включительно, сообщает " Уралинформбюро ".

"Билеты в лето" можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в фирменных авиакассах и кассах агентов, а также по звонку в call-центр центр 8-800-7700-262. Полный список направлений на сайте авиакомпании. Билеты, купленные с периодом вылетов до 31 мая, возвратные независимо от тарифа.