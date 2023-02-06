Гонконг больше не требует с туристов сертификаты о вакцинации

Гонконг с сегодняшнего дня больше не требует сертификаты о вакцинации для въезда. Такое решение приняло местное правительство, поскольку общая эпидемиологическая ситуация остается стабильной даже после увеличения числа въезжающих из Китая, начиная с 8 января. Количество завозных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией составляет лишь 2,6% от общего числа местных случаев. И всего 16% завозных случаев было с материка.

Однако это единственное послабление – ряд ограничительных мер, предотвращающих распространение ковида, продолжает действовать. Так, для всех гостей старше 3 лет остается обязательным тестирование на коронавирус – либо ПЦР не ранее 48 часов, либо тест на антиген не ранее 24 часов. Прибывающим воздушным транспортом необходимо отсчитывать время от вылета рейса, всем остальным – от прибытия в страну. Для гостей с материковой части или из Макао не нужны и результаты анализов, но только в том случае, если в предыдущие 7 дней они не выезжали за границу. А вот требование носить маски в Гонконге остается повсеместным для всех.