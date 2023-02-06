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54 минуты назад

Гонконг больше не требует с туристов сертификаты о вакцинации от коронавируса

TourDom

Гонконг с сегодняшнего дня больше не требует сертификаты о вакцинации для въезда. Такое решение приняло местное правительство, поскольку общая эпидемиологическая ситуация остается стабильной даже после увеличения числа въезжающих из Китая, начиная с 8 января. Количество завозных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией составляет лишь 2,6% от общего числа местных случаев. И всего 16% завозных случаев было с материка.

Гонконг больше не требует с туристов сертификаты о вакцинации
Фото: TourDomTourDom

Однако это единственное послабление – ряд ограничительных мер, предотвращающих распространение ковида, продолжает действовать. Так, для всех гостей старше 3 лет остается обязательным тестирование на коронавирус – либо ПЦР не ранее 48 часов, либо тест на антиген не ранее 24 часов. Прибывающим воздушным транспортом необходимо отсчитывать время от вылета рейса, всем остальным – от прибытия в страну. Для гостей с материковой части или из Макао не нужны и результаты анализов, но только в том случае, если в предыдущие 7 дней они не выезжали за границу. А вот требование носить маски в Гонконге остается повсеместным для всех.

Гонконг настроен активизировать туристическое направление. Ранее мы сообщали, что для этого среди туристов разыграют 500 тыс. бесплатных авиабилетов в рамках рекламной кампании по привлечению иностранных гостей. С марта программа будет доступна жителям Юго-Восточной Азии, в апреле распространится на материковый Китай, а в мае – на весь остальной мир. Стоимость перелетов в экономклассе авиакомпаниями Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines возместит администрация аэропорта Гонконга.

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