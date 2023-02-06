Минувшей ночью в одном из регионов Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала происшествие специально для РИА Новости.

По словам Ломидзе, землетрясение произошло вдали от популярных туристических зон. Сообщений о присутствии в пострадавшем регионе организованных групп российских путешественников не было.

«На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших российские граждане, ждем информации от посольства», — заявила собеседник агентства.

Напомним, эпицентр землетрясения был зафиксирован на юго-востоке Турции, в районе Пазарчик в Кахраманмараше.