Древний замок в турецком Газиантепе разрушен землетрясением

Газиантепский замок был построен в период Хеттского царства (1800—1180 гг. до н. э.), в середине VI века нашей эры при римском императоре Юстиниане I был реконструирован и расширен. Имеет округлую форму, стены общей протяженностью более километра соединены 12-ю башнями. В замке находится музей обороны города от французских войск после падения Османской империи. В настоящее время в Газиантепе проживает более 2 млн человек, он входит в список творческих городов ЮНЕСКО .

Землетрясение магнитудой 7,6 и 6,7 произошло рано утром в понедельник в провинции Кахраманмараш в Турции недалеко от границы с Сирией. Эпицентры находились недалеко от Газиантепа. Сообщалось о значительных разрушениях в ряде городов обеих стран. По последним данным, в Турции погибли более 50 человек. В Сирии не менее 237 погибших. Власти Турции и Сирии не исключают, что многие погибшие и пострадавшие остаются под завалами.