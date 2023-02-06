Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Древний замок в турецком Газиантепе разрушен землетрясением

Мир24

В результате землетрясения в Турции разрушен древний замок в городе Газиантеп. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Древний замок в турецком Газиантепе разрушен землетрясением
Фото: Мир24Мир24

«Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость», – пишет газета Posta.

Газиантепский замок был построен в период Хеттского царства (1800—1180 гг. до н. э.), в середине VI века нашей эры при римском императоре Юстиниане I был реконструирован и расширен. Имеет округлую форму, стены общей протяженностью более километра соединены 12-ю башнями. В замке находится музей обороны города от французских войск после падения Османской империи. В настоящее время в Газиантепе проживает более 2 млн человек, он входит в список творческих городов ЮНЕСКО.

Землетрясение магнитудой 7,6 и 6,7 произошло рано утром в понедельник в провинции Кахраманмараш в Турции недалеко от границы с Сирией. Эпицентры находились недалеко от Газиантепа. Сообщалось о значительных разрушениях в ряде городов обеих стран. По последним данным, в Турции погибли более 50 человек. В Сирии не менее 237 погибших. Власти Турции и Сирии не исключают, что многие погибшие и пострадавшие остаются под завалами.

Новости путешествий,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители