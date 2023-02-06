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43 минуты назад

Туристы рассказали об испытанном ужасе после землетрясения

TourDomиещё 1

Отголоски землетрясения в восточной части Турции доходят и до курортных районов. Редакция TourDom.ru собрала информацию от наших соотечественников.

Туристы рассказали об испытанном ужасе после землетрясения
Фото: TourDomTourDom

Сильнее всего толчки ощущались в Аланье: как в ночь на 6 февраля, так и днем в понедельник. «Проснулась от того, что кровать как будто плывёт по сильным волнам. Люстра ходуном», – рассказала подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» из Аланьи. «Нас трясет каждые 20 минут», – поделилась другая собеседница с редакцией.

Отголоски ночного землетрясения ощутили и в Белеке: «В 4 утра в отеле Voyage Belek ходуном ходила кровать, хотел уже схватить ребенка и бежать на улицу, но где-то в течение минуты всё прекратилось».

Что касается Антальи, то оттуда поступают противоречивые сообщения: некоторые россияне заметили толчки, другие узнали об этом из новостей. «Ночью все соседи побежали вниз, стучали в двери, говорили уходить. Жители двух домов в Коньяалты (Анталья), 10 и 12 этажей, стояли в пункте сбора», – сообщила редакции TourDom.ru турагент о том, что происходило ночью в популярном регионе. Некоторые отмечают, что такого «ужаса они никогда не испытывали».

«Днем трясло в районе Лиман в Анталье возле рынка. Все люстры ходуном», – поделилась одна из туристок, которая находится в Анталье.

Сейсмологи предупреждают, что землетрясения будут в Турции еще в течение нескольких дней. Поэтому многие жители и туристы покидают города. На выезде из Мерсина, который считается относительно безопасным городом, образовалась большая пробка.

На момент написания новости известно о гибели 1121 человека. Информации о том, что жертвами землетрясения стали россияне, – нет. Кроме того, граждане РФ не обращались за помощью в Генконсульство РФ в Стамбуле и Анталье.

Два турецких аэропорта после землетрясения прекратили работу. При этом, по данным Росавиации, полеты отечественных перевозчиков осуществляются штатно.

Новости путешествий,Росавиация,
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