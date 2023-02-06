В Евросоюзе хотят ввести цифровые шенгенские визы

Как уточняется на официальном сайте Schengen Visa Info, Европарламент поддержал предложение о совершенствовании процедуры подачи иностранцами заявлений на шенген. Предполагается, что у желающих поехать в ЕС туристов появится возможность подавать все документы на визу онлайн. Поступившие заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, а стикеры в загранпаспортах хотят заменить на цифровые сведения.