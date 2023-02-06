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56 минут назад

В Евросоюзе хотят ввести цифровые шенгенские визы

Мир новостей

Как уточняется на официальном сайте Schengen Visa Info, Европарламент поддержал предложение о совершенствовании процедуры подачи иностранцами заявлений на шенген. Предполагается, что у желающих поехать в ЕС туристов появится возможность подавать все документы на визу онлайн. Поступившие заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, а стикеры в загранпаспортах хотят заменить на цифровые сведения.

В Евросоюзе хотят ввести цифровые шенгенские визы
Фото: Мир новостейМир новостей

В Европарламенте говорят, что благодаря цифровизации процедуры получения въездных документов не только станет быстрее процесс подачи и обработки заявлений, но и будет обеспечено единообразие практики по всему Евросоюзу. Это, как подчеркнул депутат парламента Евросоюза Матьяж Немец, «поможет людям воспринимать ЕС как единое географическое образование».

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