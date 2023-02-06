Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
32 минуты назад

Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Парламентская газетаиещё 3

Для российских туристов в Турции открыли горячую линию Ассоциации «Турпомощь». Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как сообщала «Парламентская газета», землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш, в Турции, в 4:17. При этом, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), вблизи Газиантепа, еще одной турецкой провинции, магнитуда достигла 7,7 балла.

В Минэкономразвития подчеркнули, что по оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции среди пострадавших в ходе землетрясения российских туристов не было. Если кому-то из россиян все же понадобится экстренная помощь, организованные туристы, отправившиеся на отдых по путевке, могут обратиться на горячую линию Ассоциации «Турпомощь» (+7-499-678-12-03). Путешествующие самостоятельно россияне могут позвонить в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (+7-495-695-45-45).

Новости путешествий,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители