Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет

Как сообщала «Парламентская газета», землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш , в Турции, в 4:17. При этом, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), вблизи Газиантепа, еще одной турецкой провинции, магнитуда достигла 7,7 балла.

В Минэкономразвития подчеркнули, что по оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции среди пострадавших в ходе землетрясения российских туристов не было. Если кому-то из россиян все же понадобится экстренная помощь, организованные туристы, отправившиеся на отдых по путевке, могут обратиться на горячую линию Ассоциации «Турпомощь» (+7-499-678-12-03). Путешествующие самостоятельно россияне могут позвонить в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (+7-495-695-45-45).