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1 час назад

Почти 60 туристов оказались в снежном плену после схода лавин в Румынии

Vse42.ru

После схода двух лавин в горах Фэгэраш в Карпатах, Румыния, в отеле оказались заблокированы около 60 человек.

Почти 60 туристов оказались в снежном плену в Румынии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

После схода двух лавин в Карпатах из отеля Cabana Capra не смогли выбраться около 60 человек. Сообщается, что часть лавины накрыла здание отеля, а другая задела парковку, повредив стоявшие на ней автомобили. На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане России.

Для вызволения людей понадобилась помощь спасателей, которые сейчас работают на месте происшествия. Сообщается, что они уже вывели на трассу Трансфагарасан группу из 17 человек, остальным помогают спуститься.

Глава Департамента по ЧС в МВД Румынии Раед Арафат отмечает, что дорога, по которой туристы добрались до отеля, закрыта для движения с 30 октября. Воспользовавшись ей, путешественники нарушили запрет и подвергли опасности не только себя, но и спасателей, пишет портал Digi24.

Новости путешествий,Раед Арафат,
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