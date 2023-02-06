В Таиланде напомнили, какие вещи нельзя брать на отдых

В тайском управлении по туризму рассказали, что при поездке на отдых дома нужно оставить электронные сигареты и кальян. Это связано с тем, что в Таиланде активно борются с курением. Официальный закон был принят девять лет назад, в 2014 году.
Ведомство выпустило напоминание после ряда инцидентов. Путешественники после снятия ограничений в стране забыли о запрете и приехали на отдых с электронными сигареты. В итоге некоторые туристы были вынуждены заплатить штраф. Размер наказания составляет 60 тысяч батт или 130 тысяч рублей.
В Таиланде курение запрещено в общественных местах: аэропорту, пляжах, около достопримечательностей и в парках.