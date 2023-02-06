Россиянка раскрыла способ вычислить русских за границей

«Я прожила в Аланье два месяца, и все это время здесь стояла отличная погода. Днем прогревалось до плюс 20-22, вечером температура опускалась до плюс 13-15. Но для местных — это зима, они кутаются в куртки и шапки. В отличие от россиян, которые, сходя по трапу самолета, скидывают толстовки и остаются в футболках», — назвала еще одну отличительную черту россиян блогерша.