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27 минут назад

Россиянка раскрыла способ вычислить русских за границей

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша раскрыла способ быстро вычислить соотечественников за границей. О способах она рассказала в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Россиянка раскрыла способ вычислить русских за границей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как призналась девушка, ее опыт построен на частых наблюдениях за русскими туристами в Турции. В первую очередь путешественница отметила, что россиян, приезжающих в республику надолго, можно вычислить по гастрономическим привычкам — они обязательно идут искать творог и сметану в магазин. Некоторые супермаркеты даже выделили специальную витрину под эти продукты.

«Я прожила в Аланье два месяца, и все это время здесь стояла отличная погода. Днем прогревалось до плюс 20-22, вечером температура опускалась до плюс 13-15. Но для местных — это зима, они кутаются в куртки и шапки. В отличие от россиян, которые, сходя по трапу самолета, скидывают толстовки и остаются в футболках», — назвала еще одну отличительную черту россиян блогерша.

Кроме того, российские путешественники по вечерам любят работать в кафе, тогда как турки, по словам автора блога, «никогда не смешивают работу и развлечения». Утром же туристы отправляются на пляж — жители Турции отдыхают у моря преимущественно во второй половине дня.

Также, по словам блогерши, россияне скупают одежду в магазинах LC Waikiki.

«Вопрос, почему россияне так любят Waikiki, для меня пока остается открытым. Но факт остается фактом: когда бы вы сюда ни пришли, на кассе всегда будет очередь из россиянок с полными руками вещей для всей семьи», — недоумевает путешественница.

Помимо прочего, россияне в Турции любят срывать мандарины с деревьев, обнимать уличных кошек и покупать клубнику.

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