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1 час назад

Морское такси предложили запустить во Владивостоке

runews24.ru

Во Владивостоке хотят запустить морское такси. С таким предложением к главе города Константину Шестакову обратились предприниматели. И представители судостроительных компаний. Об этом он сообщил в подкасте «Морское утро».

Морское такси предложили запустить во Владивостоке
Фото: runews24.rurunews24.ru

Планируется, что такое такси могло бы связать ДВМП в районе Чуркина, Корабельную набережную и на Патрокле, Эгершельде и набережную ДВФУ.

Мэр города рассказал, что нужно посмотреть коммерческую выгоду. Шестаков считает, что это туристический проект, чем проект в области общественного транспорта.

Архитектор Феликс Машков считает, что морское такси могло бы быть полезно горожанам. По его словам, пока нет привычки пользоваться водным транспортом, но она могла бы войти в обиход. Он отметил, что развитие морского такси тормозилось инфраструктурой. Но сейчас на нем будет доехать лучше из центра до Эгершельда, чем через пробку.

Новости путешествий,Константин Шестаков,ДВМП,
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