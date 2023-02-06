Морское такси предложили запустить во Владивостоке

Во Владивостоке хотят запустить морское такси. С таким предложением к главе города Константину Шестакову обратились предприниматели. И представители судостроительных компаний. Об этом он сообщил в подкасте «Морское утро».

Планируется, что такое такси могло бы связать ДВМП в районе Чуркина, Корабельную набережную и на Патрокле, Эгершельде и набережную ДВФУ.

Архитектор Феликс Машков считает, что морское такси могло бы быть полезно горожанам. По его словам, пока нет привычки пользоваться водным транспортом, но она могла бы войти в обиход. Он отметил, что развитие морского такси тормозилось инфраструктурой. Но сейчас на нем будет доехать лучше из центра до Эгершельда, чем через пробку.