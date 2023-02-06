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58 минут назад

Китай восстановил групповые туристические поездки в Россию

РИА "ФедералПресс"

Власти КНР разрешили групповой туризм граждан в иностранные государства. В списке разрешенных стран оказалась и Россия, но массового туризма в РФ пока ожидать не стоит.

Китай восстановил групповые туристические поездки в Россию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Министерство культуры и туризма КНР сообщило о том, что с 6 февраля открываются групповые туристические поездки. Пока туризм восстанавливается в тестовом режиме.

При этом ждать возобновления допандемийного уровня туризма пока рано. Как пишут «Известия» со ссылкой на руководителя комиссии Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергея Войтовича, по итогам всего года турпоток граждан КНР в Россию составит до 250 тысяч человек: в пять раз меньше, чем до 2020 года.

Войтович назвал три главные проблемы, которые сейчас мешают наладить массовый туризм: малое количество рейсов, отсутствие соглашения о безвизовом режиме и сложности с работой банковских систем для оплаты покупок.

Новости путешествий,Сергей Войтович,Российский союз туриндустрии,
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