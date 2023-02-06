Китай восстановил групповые туристические поездки в Россию

Власти КНР разрешили групповой туризм граждан в иностранные государства. В списке разрешенных стран оказалась и Россия, но массового туризма в РФ пока ожидать не стоит.

Министерство культуры и туризма КНР сообщило о том, что с 6 февраля открываются групповые туристические поездки. Пока туризм восстанавливается в тестовом режиме.

При этом ждать возобновления допандемийного уровня туризма пока рано. Как пишут «Известия» со ссылкой на руководителя комиссии Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергея Войтовича, по итогам всего года турпоток граждан КНР в Россию составит до 250 тысяч человек: в пять раз меньше, чем до 2020 года.