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1 час назад

Эксперт перечислил туристам меры предосторожности в отеле

Lenta.ruиещё 2

Бывший генеральный директор пограничных войск Великобритании (UK Border Force) и директор охранного предприятия Global Secure Accreditation Брайан Мур (Brian Moore) дал путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах и перечислил основные меры предосторожности. Об этом пишет Express.

Эксперт перечислил туристам меры предосторожности в отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, по словам эксперта, туристам при заселении в отель следует осматривать замки на двери номера.

«По прибытии проверьте наличие неисправных замков, убедитесь, что дверь полностью закрывается, когда вы выходите из комнаты. О любых возникших проблемах немедленно сообщите персоналу гостиницы», — посоветовал он.

Кроме того, Мур порекомендовал отдыхающим брать с собой в отпуск дверной клин или запросить его у персонала гостиницы в качестве дополнительной защиты от незваных гостей.

«Также никогда не произносите номер своей комнаты вслух. Это не позволит злоумышленнику получить ключ на стойке регистрации, притворившись вашим знакомым», — добавил специалист по безопасности.

Все ценные вещи он предложил хранить в сейфе отеля. Если сейф отсутствует, чемоданы и сумки следует закрывать на замок. В заключение Мур отметил важность использования таблички «не беспокоить» при проживании в гостинице.

«Оставьте табличку "не беспокоить" на двери вашей комнаты, когда уходите, чтобы создать иллюзию, что вы находитесь внутри, — пояснил он. — Персонал отеля не будет входить в номер с табличкой "не беспокоить", также это может отпугнуть воров».

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