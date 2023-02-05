Сотрудница круизного лайнера рассказала о "самом негламурном" помещении

Сотрудница круизного лайнера под ником @meliesctravel в TikTok рассказала о "самом негламурном" помещении на борту корабля.
По словам блогерши, таким местом является прачечная. Прачечная находится на палубе нижнего уровня. На видео девушка продемонстрировала комнату со стиральными машинками, сушилками и гладильными досками.
Затем она показала мусоросжигательный отсек, где происходит утилизация отходов со всего лайнера. Кроме того, блогерша показала подписчикам, как выглядит столовая для сотрудников.
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