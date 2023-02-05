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2 часа назад

Сотрудница роскошного круизного лайнера рассказала о "самом негламурном" помещении на борту

Мира Маркина

Сотрудница круизного лайнера под ником @meliesctravel в TikTok рассказала о "самом негламурном" помещении на борту корабля.

Сотрудница круизного лайнера рассказала о "самом негламурном" помещении
Фото: UnsplashUnsplash

По словам блогерши, таким местом является прачечная. Прачечная находится на палубе нижнего уровня. На видео девушка продемонстрировала комнату со стиральными машинками, сушилками и гладильными досками.

Турист, упавший за борт круизного лайнера, рассказал, как сумел выжить

Затем она показала мусоросжигательный отсек, где происходит утилизация отходов со всего лайнера. Кроме того, блогерша показала подписчикам, как выглядит столовая для сотрудников.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности употребления томатного сока в самолете.

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