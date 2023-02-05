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1 час назад

OneTwoTrip: Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха

runews24.ru

Эксперты назвали Турцию самым популярным направлением для пляжного летнего отдыха согласно результатам исследования.

Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как сообщает OneTwoTrip, специалисты взяли данные по бронированию авиабилетов с 1 мая по 30 сентября.

На Турцию пришлось 22,6% заказов, а спрос на перелёты в эту страну вырос на 43%.

Второе место занял Таиланд с забронированными 5,7% туров. На третьем месте оказались Сейшельские острова, туристы оформили туда 5,5% заказов.

В пятёрку по популярности среди летних пляжных стран в 2023 году попали ОАЭ (3,9%) и Мальдивы (3%).

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