Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха

Эксперты назвали Турцию самым популярным направлением для пляжного летнего отдыха согласно результатам исследования.

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Как сообщает OneTwoTrip, специалисты взяли данные по бронированию авиабилетов с 1 мая по 30 сентября.

На Турцию пришлось 22,6% заказов, а спрос на перелёты в эту страну вырос на 43%.

Второе место занял Таиланд с забронированными 5,7% туров. На третьем месте оказались Сейшельские острова, туристы оформили туда 5,5% заказов.