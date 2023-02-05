Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде

Мослентаиещё 3

На рейсе Пхукет — Москва во время взлета у самолета авиакомпании Azur Air лопнули шасси, из-за чего всех пассажиров попросили покинуть судно и ожидать какого-то решения по ситуации. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пассажирок.

300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все снимали видео, никто не будет молчать, потому что под угрозой была наша жизнь. Никто не знает, как мы обратно вернемся домой», — рассказала женщина.

Позже всех пассажиров заселили в отель для ожидания следующего рейса. По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 февраля, люди все еще так и не вылетели в Москву. По данным ТАСС, на Пхукете застряли около 300 пассажиров, которые должны были отправиться в столицу еще днем в субботу, 4 февраля.

«4 февраля около 13:00 по московскому времени в аэропорту Пхукет (Таиланд) при движении воздушного судна по взлетно-посадочной полосе командиром экипажа принято решение о прекращении взлета по технической причине. В процессе экстренного торможения повреждены пневматические шины самолета», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее на пассажирском самолете Azur Air, летевшем из Москвы в Гоа, была объявлена угроза взрыва, из-за чего рейс был перенаправлен в Узбекистан.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители