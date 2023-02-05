300 пассажиров рейса Пхукет — Москва застряли в Таиланде

На рейсе Пхукет — Москва во время взлета у самолета авиакомпании Azur Air лопнули шасси, из-за чего всех пассажиров попросили покинуть судно и ожидать какого-то решения по ситуации. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из пассажирок.

«Все снимали видео, никто не будет молчать, потому что под угрозой была наша жизнь. Никто не знает, как мы обратно вернемся домой», — рассказала женщина.

Позже всех пассажиров заселили в отель для ожидания следующего рейса. По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 февраля, люди все еще так и не вылетели в Москву. По данным ТАСС, на Пхукете застряли около 300 пассажиров, которые должны были отправиться в столицу еще днем в субботу, 4 февраля.