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"Туту": большинство россиян полетят в Турцию в феврале

Выяснилось, куда россияне полетят на февральские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру".

Стало известно, куда россияне полетят на февральские праздники
© unsplash

В период с 22 по 26 февраля за границу отправится 14% из тех, кто запланировал путешествие. Больше всего россиян полетят в Турцию, билеты туда и обратно обойдутся в 36 тысяч рублей на одного.

Второе место по популярности занимает Армения, в эту страну можно отправиться за 26 тысяч рублей. Третьим по популярности стал Азербайджан, билеты туда будут стоить 30 тысяч рублей.

В список самых популярных стран у россиян также вошли Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Казахстан, а также ОАЭ, Израиль и Таиланд.

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Ранее сообщалось, что россияне смогут бюджетно улететь в Таиланд и на Шри-Ланку весной.

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