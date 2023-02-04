Стало известно, куда россияне полетят на февральские праздники

Выяснилось, куда россияне полетят на февральские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру".

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В период с 22 по 26 февраля за границу отправится 14% из тех, кто запланировал путешествие. Больше всего россиян полетят в Турцию, билеты туда и обратно обойдутся в 36 тысяч рублей на одного.

Второе место по популярности занимает Армения, в эту страну можно отправиться за 26 тысяч рублей. Третьим по популярности стал Азербайджан, билеты туда будут стоить 30 тысяч рублей.

В список самых популярных стран у россиян также вошли Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Казахстан, а также ОАЭ, Израиль и Таиланд.