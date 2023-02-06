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59 минут назад

Прямой рейс в Китай запускают из Владивостока

Deita.ruиещё 1

С 26 марта авиакомпания «Аврора» начнёт выполнять рейсы из Владивостока в Харбин, билеты уже активно раскупают, сообщает ИА DEITA.RU.

Прямой рейс в Китай запускают из Владивостока
Фото: Deita.ruDeita.ru

Направление включили в полётную программу с 26 февраля по 26 октября 2023 года. Стоимость билетов относительно демократичная, особенно если сравнивать со стоимостью билетов в Таиланд. Билет до Харбина в одну сторону стоит от 7 700 рублей, туда-обратно – от 15 917 рублей. На первые рейсы билеты уже почти раскуплены.

Выполняться рейсы будут дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Сейчас в Харбин можно улететь из Хабаровска, тариф в одну сторону – 8 тысяч рублей. Рейсы выполняются на воздушном судне Airbus A319

А китайские туристы могут посещать Россию уже с сегодняшнего дня: республика возобновляет поездки для организованных групп в 20 стран, куда включена и РФ. На прошлой неделе провели рабочую встречу делегации правительства Приморского края и города Суйфэньхэ, стороны собираются возобновить автобусные туры в безвизовом режиме. Автобусное сообщение между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян было приостановлено в 2020 году с распространением пандемии коронавируса, 8 января 2023 года его снова открыли, но пока автобусы ездят в тестовом режиме, «обкатывают» работу пунктов пропуска после трёхлетнего простоя. О безвизовом режиме власти Приморья и Хэйлунцзяна пока не договорились.

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