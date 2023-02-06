Прямой рейс в Китай запускают из Владивостока

С 26 марта авиакомпания «Аврора» начнёт выполнять рейсы из Владивостока в Харбин, билеты уже активно раскупают, сообщает ИА DEITA.RU.

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Направление включили в полётную программу с 26 февраля по 26 октября 2023 года. Стоимость билетов относительно демократичная, особенно если сравнивать со стоимостью билетов в Таиланд. Билет до Харбина в одну сторону стоит от 7 700 рублей, туда-обратно – от 15 917 рублей. На первые рейсы билеты уже почти раскуплены.

Выполняться рейсы будут дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Сейчас в Харбин можно улететь из Хабаровска, тариф в одну сторону – 8 тысяч рублей. Рейсы выполняются на воздушном судне Airbus A319