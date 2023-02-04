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55 минут назад

Почти 72 тысячи российских туристов отдыхали в Анталье в январе 2023 года

runews24.ru

Свыше 70 тысяч россиян посетили турецкую Анталью в январе 2023 года.

Стало известно, сколько россиян отдыхали в Анталье в январе 2023 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

По информации, опубликованной управлением культуры и туризма провинции, рекордные 220 тысяч иностранных туристов прибыли в Анталью в январе этого года.

Отмечается, что это на 58% больше, чем в 2022 году. В 2019 году же этот показатель достигал всего 140,8 тысячи туристов.

Наибольшее количество туристов прибыло из России — 71,7 тысячи отдыхающих, следом идет Германия и 35,2 тысячи, а также Великобритания и 13,5 тысячи путешественников. Из Польши прибыло же 8 тысяч туристов, а из Израиля 7 500.

В Анталью чаще всего летели туристы из Казахстана, Украины, Нидерланд, Иордании и Бельгии.

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