Стало известно, сколько россиян отдыхали в Анталье в январе 2023 года

Свыше 70 тысяч россиян посетили турецкую Анталью в январе 2023 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По информации, опубликованной управлением культуры и туризма провинции, рекордные 220 тысяч иностранных туристов прибыли в Анталью в январе этого года.

Отмечается, что это на 58% больше, чем в 2022 году. В 2019 году же этот показатель достигал всего 140,8 тысячи туристов.

Наибольшее количество туристов прибыло из России — 71,7 тысячи отдыхающих, следом идет Германия и 35,2 тысячи, а также Великобритания и 13,5 тысячи путешественников. Из Польши прибыло же 8 тысяч туристов, а из Израиля 7 500.