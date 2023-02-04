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1 час назад

Франция продолжает выдавать визы российским гражданам

Газета.Ru

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что французские власти продолжают выдавать визы гражданам РФ. Об этом она сообщила в интервью RTVI.

Франция продолжает выдавать визы российским гражданам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она добавила, что российских студентов из Франции также не высылают. Она отметила, что Франции важно поддерживать диалог с гражданским обществом России.

Ранее посольство Швеции в России объявило о возобновлении приема заявлений на визы.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что новый посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси будет работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз. Дипломат отметил, что такой исход соответствовал бы интересам обеих стран.

До этого визовый центр Италии в России возобновил прием небиометрических загранпаспортов старого образца сроком действия пять лет от граждан РФ.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции и прав человека Индонезии запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA) туристами, который будет доступен для владельцев паспортов 46 стран, включая Россию.

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