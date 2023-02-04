Британских туристов признали самыми ужасными по пяти критериям

Первый минус — неуважение местных жителей со стороны англичан. Также люди жалуются на то, что британцы сильно злоупотребляют алкогольными напитками, после чего их негативные черты характера проявляются наиболее ярко и агрессивно.

Интересно, но местные жители отметили, что британцы любят ежедневно оставлять свои полотенца на шезлонгах, чтобы сохранить за собой место. Причем их вещи могут пролежать на шезлонгах весь день, так как англичанам совершенно неважно, что их место нужно тем, кто действительно находится у лежака.