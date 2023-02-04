Туристы объяснили, почему Вьетнам пока не так популярен, как Таиланд

Туристы обсуждают возможные изменения сроков безвизового нахождения во Вьетнаме. Проект закона, который должен увеличить срок пребывания с 15 до 30–45 дней уже подготовило Министерство культуры, спорта и туризма республики. Если это произойдет, то многие из путешественников готовы отказаться от e-visa. Ее сейчас оформляют те гости, которые хотят пробыть во Вьетнаме более двух недель. Этот документ разрешает находиться в стране 30 дней. Далее при необходимости делают визаран, выезжая из страны и возвращаясь обратно. Каждое оформление документов стоит 25 долларов. Так что удастся сэкономить, хотя часть туристов и считает, что существующий сбор – «не бог весть какие деньги».

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Туристы не понимают, зачем в новых реалиях будет нужна e-visa. Некоторые считают, что следующим логичным шагом станет и продление ее сроков. Предположения звучат разные – 60, 90 дней… «Хотелось бы, конечно, чтобы дали что-то на долгосрок для тех, кто не занимается ничем нелегальным и не работает по турвизе», – пишут подписчики телеграм-каналов, посвященных путешествиям во Вьетнам.

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В то, что срок пребывания увеличат, верят не все. Туристы со стажем припоминают предыдущие попытки облегчить жизнь гостей Вьетнама, которые так и остались только на бумаге. По-настоящему надеяться на перемены можно будет, когда за дело возьмется Министерство внутренних дел.

Одной из целью увеличения безвиза разработчики называют возможность не проиграть конкуренцию за туриста Таиланду. «Если хотели бы переманить, сделали бы 90 дней. А так какой смысл? Тай во многом лучше Вьетнама для меня», – говорят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другие туристы из России считают, что, помимо безвиза, Вьетнаму нужно ещё обеспечить работу карт «Мир». Ну а главная проблема – это, конечно, отсутствие прямых рейсов. Это важный фактор, так как в Таиланд без пересадок можно улететь из Москвы и множества других городов.