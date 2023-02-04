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58 минут назад

Поезд Владивосток – Суйфэньхэ может появиться в Приморье

Primpress

Глава Владивостока встретился с мэром китайского города Суйфэньхэ, сообщает PRIMPRESS. Одной из тем стало обсуждение возобновления транспортного сообщения между Приморьем и Китаем.

Поезд Владивосток – Суйфэньхэ может появиться в Приморье
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Встреча прошла в очном формате впервые со снятия Китаем ковидных ограничений. Главы городов поговорили о возобновлении движения поезда Гродеково – Суйфэньхэ, а также о возможном расширении рейса до маршрута Владивосток – Суйфэньхэ.

Помимо транспортных связей, во Владивостоке могут появиться совместные с китайским городом культурные и образовательные мероприятия, спортивные соревнования.

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