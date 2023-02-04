Поезд Владивосток – Суйфэньхэ может появиться в Приморье

Глава Владивостока встретился с мэром китайского города Суйфэньхэ, сообщает PRIMPRESS. Одной из тем стало обсуждение возобновления транспортного сообщения между Приморьем и Китаем.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Встреча прошла в очном формате впервые со снятия Китаем ковидных ограничений. Главы городов поговорили о возобновлении движения поезда Гродеково – Суйфэньхэ, а также о возможном расширении рейса до маршрута Владивосток – Суйфэньхэ.