Международный туризм в Италии вышел на докризисный уровень

Туристическая отрасль Италии в прошлом году практически сравнялась с уровнем, предшествовавшем пандемии. Рост отметили и объекты размещения, и аэропорты страны. Такие выводы были сделаны в специализированном отчете за 2022 год.

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«В 2022 году туристический рынок Италии вернулся к значениям, близким к допандемийным, количество иностранных туристов по сравнению с 2021 годом выросло почти в два раза. Прогресс охватил все сегменты туриндустрии: от туристических агентств до туроператоров, но наибольший рост спроса зафиксирован в морских круизах, авиа-и железнодорожных перевозках», — отмечается в отчете.

Согласно документу, Италия входит в число европейских стран, которые сегодня несут минимальные потери в связи с нынешней ситуацией, вызванной распространением новых разновидностей коронавируса и кризисом в Восточной Европе.

При этом наибольший вред туризму, как и всей экономике Италии, нанесли превентивные меры, включая запреты на поездки и другие ограничения, введенные для сдерживания COVID-19. Италия была одной из последних европейских стран, отменивших все подобные ограничения.

В прошлом году туристический сектор Италии значительно улучшился, несмотря на то, что многие проблемы сохраняются. Согласно данным национального института статистики Италии Istat, за период с января по август прошлого года было зафиксировано увеличение числа ночевок в общей сложности на 74,1 процента по сравнению с показателями за 2021 год.