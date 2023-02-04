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2 часа назад

Международный туризм в Италии вышел на докризисный уровень 2019 года

TURIZM.RU

Туристическая отрасль Италии в прошлом году практически сравнялась с уровнем, предшествовавшем пандемии. Рост отметили и объекты размещения, и аэропорты страны. Такие выводы были сделаны в специализированном отчете за 2022 год.

Международный туризм в Италии вышел на докризисный уровень
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

«В 2022 году туристический рынок Италии вернулся к значениям, близким к допандемийным, количество иностранных туристов по сравнению с 2021 годом выросло почти в два раза. Прогресс охватил все сегменты туриндустрии: от туристических агентств до туроператоров, но наибольший рост спроса зафиксирован в морских круизах, авиа-и железнодорожных перевозках», — отмечается в отчете.

Согласно документу, Италия входит в число европейских стран, которые сегодня несут минимальные потери в связи с нынешней ситуацией, вызванной распространением новых разновидностей коронавируса и кризисом в Восточной Европе.

При этом наибольший вред туризму, как и всей экономике Италии, нанесли превентивные меры, включая запреты на поездки и другие ограничения, введенные для сдерживания COVID-19. Италия была одной из последних европейских стран, отменивших все подобные ограничения.

В прошлом году туристический сектор Италии значительно улучшился, несмотря на то, что многие проблемы сохраняются. Согласно данным национального института статистики Италии Istat, за период с января по август прошлого года было зафиксировано увеличение числа ночевок в общей сложности на 74,1 процента по сравнению с показателями за 2021 год.

Большинство иностранных туристов, посетивших Италию, были гражданами Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландов и Дании. Именно европейцы обеспечили 75 процентов всех международных прибытий. TURIZM.RU

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