Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-6° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

В Сочи ожидается массовый наплыв туристов на праздники

runews24.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует массовый наплыв отдыхающих в Сочи на февральские и мартовские праздники. Об этом свидетельствуют данные сервисов бронирований отелей.

В Сочи ожидается массовый наплыв туристов на праздники
Фото: unsplashunsplash

В феврале рабочая неделя будет трехдневной. Праздничные дни позволят совершить турпоездку с 23 по 26 февраля. Топ популярных направлений в это период возглавил Сочи. Ряд туркомпаний сообщает, что спрос на горнолыжный отдых у россиян в этом году увеличился на 30-40%.

В целях удовлетворения повышенного спроса на покупку билетов, РЖД назначили в Сочи дополнительные поезда. Россияне также активно интересуются отдыхом в Кавказских Минеральных Водах и Санкт-Петербурге.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители