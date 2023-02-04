В Сочи ожидается массовый наплыв туристов на праздники

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует массовый наплыв отдыхающих в Сочи на февральские и мартовские праздники. Об этом свидетельствуют данные сервисов бронирований отелей.

В феврале рабочая неделя будет трехдневной. Праздничные дни позволят совершить турпоездку с 23 по 26 февраля. Топ популярных направлений в это период возглавил Сочи. Ряд туркомпаний сообщает, что спрос на горнолыжный отдых у россиян в этом году увеличился на 30-40%.