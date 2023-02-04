Названы самые доступные направления весной

Турция, ОАЭ, Египет и Россия вошли в топ популярных туристических направлений на лето у россиян в рамках акции раннего бронирования. Согласно данным туроператоров России, из числа предложений, предлагаемых в рамках акции раннего бронирования на лето 2023 года, лидирует Турция.
Это направление выбрали 44% путешественников. Согласно отчету Ассоциации туроператоров России (АТОР), тур в Турцию на неделю с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле и завтраками будет стоить около 79 тысяч рублей на двоих. Уточняется, что стоимость отдыха по сравнению с 2022 годом увеличилась в среднем на 25-30%.
Чуть меньший спрос, на уровне 38%, приходится на внутренний туризм. Среди российских курортов наибольшим спросом пользуются Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Санкт-Петербург. Далее в рейтинге популярности у туристов следуют Египет, ОАЭ, Тунис, Мальдивы и другие страны.