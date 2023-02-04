Как улитке и креветке по России путешествовать

Ежики, шиншиллы, петухи, бурундуки, лисы, эублефар, норки, декоративные кролики и даже аксолотли — восемь тысяч домашних животных без хозяев путешествовали по Северо-Западу страны в 2022 году, сообщила Октябрьская железная дорога. Введенная в пилотном варианте с 2018 года и с 2021 года на всех направлениях услуга по самостоятельным путешествиям питомцев между городами оказалась популярной: показатели 2022 года на 50 процентов превысили данные 2021 года. «Парламентская газета» напоминает, как можно безопасно отправить питомца любимой бабушке без сопровождения, даже если это хрупкая аквариумная рыбка.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Только неядовитые

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До 2018 года перевозить домашних животных могли только хозяева. Но по просьбам пассажиров железная дорога ввела новые правила. Хотя до сих пор немногие знают, что бабушка из деревни на поезде любимым внукам может прислать не только щенка или котенка, но и петушка. А разводчики аквариумной живности могут отправить в другие города мальков и головастиков, доверив их проводникам поездов. Изначально перечень был небольшим: собаки малых пород, которые могли поместиться в переноску, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, а также черепахи. Постепенно перечень расширялся.

Сегодня к перевозке допускаются:

домашние кошки, лисы-феньки, лисы, собаки мелких пород; грызуны — белки, декоративные кролики, серые декоративные крысы, домовые мыши, нутрии, песчанки, морские свинки, хомяки, шиншиллы; насекомоядные и хищники — ежи, еноты, норки, хорьки-фретки; птицы; земноводные — аксолотли, квакши, шпорцевые лягушки, тритоны; пресмыкающиеся — игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы; аквариумные обитатели — рыбы, моллюски, ракообразные.

Обязательные условия для всех путешественников — они не должны быть агрессивными, ядовитыми, дикими, больными и подопытными. То есть, например, кобру отправить в поезде не получится. А вот некоторые виды неядовитых змей допускаются к транспортировке.

Отдельное купе

В поездах, которые допускают перевозку животных без сопровождения взрослых, выделяют для них отдельное купе. Но вольно по нему передвигаться ежики и тритоны не могут. Все находятся в переносках или контейнерах.

Хозяева покупают питомцам билет — такой же, как и на любого другого пассажира. И оформляют документы, указав паспортные данные как свои, так и того человека, который будет встречать путешественника на вокзале. Удаленно такую услугу не оказывают: нужно прийти на вокзал непременно лично.

Сложности ранее могли возникать при оформлении живности, которая, например, как бы подпадала под категорию перевозки, но в перечне не значилась. Например, аквариумные рыбки были, а вот устрицы нет. И креветок еще недавно непонятно было, как отправлять, — ракообразных в перечне раньше не значилось. И тогда всех аквариумных обитателей записывали в аксолотли, упаковывали в специальные запаянные герметичные пакеты с водой и помещали в контейнер. А проводники, когда смотрели в интернете, как выглядит аксолотль — личинка земноводных, похожая на инопланетянина, боялись даже подойти к коробу с непонятным существом внутри. Сейчас в правилах указано, что аквариумные емкости должны быть прозрачными, чтобы можно было визуально оценить их содержимое. Если из стекла, то с предупредительной маркировкой. Главное — емкость должна плотно закрываться, чтобы вода не просочилась, и желательно с ручками.

Малые животные оцениваются не по визуальным признакам. По сумме трех измерений их переноска не должна превышать 180 сантиметров. Учитывать нужно и то, что самому животному в ней не должно быть тесно, чтобы путешествие было комфортным.

Один отправитель может оформить не более трех мест. Количество рыбок, моллюсков и ракообразных в одном аквариуме не регламентируется, но должно быть адекватным.

Вес каждого места с животными не должен превышать 75 килограммов.

И покормят, и поиграют, и уберут

Поезда дальнего следования в наше время ходят быстро. Но это не значит, что братья наши меньшие весь путь должны голодать или терпеть с естественными потребностями.

Вместе с питомцем, помимо сопроводительных документов, в том числе ветеринарных и паспортных, можно передать проводнику поилку с водой, кормушку и корм, абсорбент и одну игрушку. Клетку нужно взять обязательно с выдвижным поддоном - только тогда проводники могут обеспечить санитарный режим. То есть убрать за животным, не открывая переноски.