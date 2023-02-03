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1 час назад

Авиакомпании Таджикистана разрешили использовать воздушное пространство Кыргызстана

РЖД-Партнер

В агентстве сообщили, что авиакомпания "Сомон Эйр" обратилась с просьбой предоставить им воздушное пространство Кыргызстана в период с 8 февраля по 21 марта 2023 года для осуществления рейсов по маршруту Душанбе - Урумчи - Душанбе, а также 5 февраля 2023 года для осуществления рейса по маршруту Душанбе - Новосибирск - Душанбе.

Авиакомпании Таджикистана разрешили летать над Кыргызстаном
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing 737-900.

Напомним, в мае 2021 года кабмин ввел временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана. Это было связано с ситуацией на границе.

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