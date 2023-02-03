Авиакомпании Таджикистана разрешили летать над Кыргызстаном

В агентстве сообщили, что авиакомпания "Сомон Эйр" обратилась с просьбой предоставить им воздушное пространство Кыргызстана в период с 8 февраля по 21 марта 2023 года для осуществления рейсов по маршруту Душанбе - Урумчи - Душанбе, а также 5 февраля 2023 года для осуществления рейса по маршруту Душанбе - Новосибирск - Душанбе.