Минтранс озвучил среднюю стоимость авиабилетов по России

Средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе в России в 2022 году осталась на том же уровне, что и в предыдущие два года, сообщает Министерство транспорта РФ.В ходе проведения мониторинга стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой, выяснилось, что средний тариф на авиаперевозки по территории России в эконом-классе в прошлом году составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов, и это на 8,4 процента ниже уровня 2019 года (9 075 рублей).