Минтранс озвучил среднюю стоимость авиабилетов по России

Данные основаны на мониторинге стоимости билетов, проведенном ФАС.
Средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе в России в 2022 году осталась на том же уровне, что и в предыдущие два года, сообщает Министерство транспорта РФ.В ходе проведения мониторинга стоимости билетов, проведенном Федеральной антимонопольной службой, выяснилось, что средний тариф на авиаперевозки по территории России в эконом-классе в прошлом году составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов, и это на 8,4 процента ниже уровня 2019 года (9 075 рублей).
"Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости билетов по некоторым маршрутам показал даже снижение к 2021 году. Например, S7 снизила цены на рейсы из Москвы в Якутск на пять процентов, из Калининграда в Новосибирск — на 16", — говорится в сообщении.
Ранее московский аэропорт Домодедово торжественно принял первый рейс Jazeera Airways из Кувейта. Это уникальный рейс, поскольку исторически между Россией и Кувейтом перелетов не было.