Эксперт оценил ситуацию с выдачей загранпаспортов

"Те туристы, которые имеют пятилетние паспорта, совершенно спокойно могут летать. А те, кто не успели получить десятилетний паспорт, должны подождать. Если нужно ехать, советовала бы получать пятилетние паспорта и спокойно ехать", - сказала эксперт.