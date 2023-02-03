Эксперт оценил ситуацию с выдачей загранпаспортов

Сложности с выдачей биометрических загранпаспортов никак не повлияют на заграничные поездки россиян, рассказала "Российской газете" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.
За рубеж можно ехать и с паспортом старого образца, который выдается сроком на пять лет. С выдачей таких паспортов сейчас никаких проблем нет, пояснила эксперт.
"Те туристы, которые имеют пятилетние паспорта, совершенно спокойно могут летать. А те, кто не успели получить десятилетний паспорт, должны подождать. Если нужно ехать, советовала бы получать пятилетние паспорта и спокойно ехать", - сказала эксперт.
Ситуация с выдачей биометрических паспортов скоро нормализуется, считает она.
"Возникли проблемы с поставками чипов. Подождем, когда ситуация наладится", - добавила Осипова.
Ранее стало известно, что из-за проблем с микрочипами выдачу заграничных паспортов нового образца приостановили. Как поясняли в Минпромторге, предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, проводит донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса.