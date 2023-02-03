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28 минут назад

Эксперт: Сложности с выдачей загранпаспортов не помешают турпоездкам

Российская Газета

Сложности с выдачей биометрических загранпаспортов никак не повлияют на заграничные поездки россиян, рассказала "Российской газете" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.

Эксперт оценил ситуацию с выдачей загранпаспортов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

За рубеж можно ехать и с паспортом старого образца, который выдается сроком на пять лет. С выдачей таких паспортов сейчас никаких проблем нет, пояснила эксперт.

"Те туристы, которые имеют пятилетние паспорта, совершенно спокойно могут летать. А те, кто не успели получить десятилетний паспорт, должны подождать. Если нужно ехать, советовала бы получать пятилетние паспорта и спокойно ехать", - сказала эксперт.

Ситуация с выдачей биометрических паспортов скоро нормализуется, считает она.

"Возникли проблемы с поставками чипов. Подождем, когда ситуация наладится", - добавила Осипова.

Ранее стало известно, что из-за проблем с микрочипами выдачу заграничных паспортов нового образца приостановили. Как поясняли в Минпромторге, предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, проводит донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса.

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