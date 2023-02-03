Как получить скидку на экскурсии в столице

Скидку в размере 15 процентов при посещении всех достопримечательностей столицы дает новая туркарта Moscow CityPass Express, запущенная комитетом по туризму Москвы.

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Действует она, как сообщает пресс-служба ведомства, 30 дней с первого использования. Цена фиксированная - 5100 рублей, это на 15% меньше, чем если покупать все билеты по отдельности. Кроме того, с новой картой есть право приоритетного прохода в кассы музеев.

Картой предусмотрены обзорная экскурсия по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, посещение парка "Зарядье", стадиона "Лужники", музеев ГМИИ им. Пушкина, архитектуры им. Щусева и Еврейского музея и центра толерантности. А еще прогулка по канатной дороге на Воробьевых горах, возможность полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel.