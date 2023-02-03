Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Как получить 15-процентную скидку на экскурсии в столице

Российская Газета

Скидку в размере 15 процентов при посещении всех достопримечательностей столицы дает новая туркарта Moscow CityPass Express, запущенная комитетом по туризму Москвы.

Как получить скидку на экскурсии в столице
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Действует она, как сообщает пресс-служба ведомства, 30 дней с первого использования. Цена фиксированная - 5100 рублей, это на 15% меньше, чем если покупать все билеты по отдельности. Кроме того, с новой картой есть право приоритетного прохода в кассы музеев.

Картой предусмотрены обзорная экскурсия по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, посещение парка "Зарядье", стадиона "Лужники", музеев ГМИИ им. Пушкина, архитектуры им. Щусева и Еврейского музея и центра толерантности. А еще прогулка по канатной дороге на Воробьевых горах, возможность полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel.

Оплатить CityPass Express можно с помощью цифрового туристического сервиса RUSSPASS или на сайте партнера проекта - CityPass. Саму карту выдадут в кассах Музея советских игровых автоматов по адресу ул. Рождественка, 12.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители