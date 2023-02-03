Российские туристы раскрыли отношение к путешествию в Африку

Туристы из России пока неохотно относятся к путешествиям по неизведанной Африке. Меньше всего хотят отдыхать в Сенегале и Уганде. Об этом со ссылкой на опрос Telegram-канала «Крыша ТурДома» сообщает «Главный региональный».

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Ранее Минтранс обратился к авиакомпаниям с предложением ввести новые направления. Telegram-канал «Крыша ТурДома» решил провести опрос и выяснить, какие туры были бы востребованы среди россиян.

Выяснилось, что российские туристы не против отдыха на Маврикии, в Танзании и ЮАР. К тому же, эти страны являются более развитыми для туризма.