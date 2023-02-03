Новая карта Moscow CityPass Express от Мостуризма позволит посетить достопримечательности со скидкой

«Туристический пакет включает обзорные экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, экскурсии по парку «Зарядье» и стадиону «Лужники», а также посещение столичных музеев: ГМИИ имени Пушкина, Музея архитектуры имени Щусева и Еврейского музея и центра толерантности. Также обладатели карты смогут прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах и полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel», - говорится в сообщении.