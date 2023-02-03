Новая карта Moscow CityPass Express от Мостуризма позволит посетить достопримечательности со скидкой

В Москве запущена туристическая карта Moscow CityPass Express, владельцы которой смогут посетить главные достопримечательности столицы и сэкономить до 15% от цены билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
«Туристический пакет включает обзорные экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, экскурсии по парку «Зарядье» и стадиону «Лужники», а также посещение столичных музеев: ГМИИ имени Пушкина, Музея архитектуры имени Щусева и Еврейского музея и центра толерантности. Также обладатели карты смогут прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах и полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что карта действует в течение 30 дней с момента первого использования. Ее фиксированная цена составляет 5,1 тыс. руб. - на 15% меньше суммарной стоимости всех билетов. Оплатить карту можно в приложении Russpass или на сайте проекта russiacitypass.com/express.