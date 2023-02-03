Вчера, 2 февраля, был приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. О том, чем чревато это для россиян, в беседе с МК рассказал руководитель практики разрешения споров и судебного представительства компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

По словам специалиста, большими потерями это путешественникам из России не грозит. Почти во всех зарубежных странах принимаются паспорта старого образца, за исключением Саудовской Аравии, уточнил эксперт.

Отметим, что прием заявлений приостановлен временно. Но информации о том, когда он будет возобновлен, пока нет.