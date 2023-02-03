Стоимость путевок в Сочи на праздники изменится

Российские туристы активно бронируют путевки в горнолыжный кластер Сочи на февральские праздники. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В последние дни января в горах Сочи прошел долгожданный снег. Несмотря на это, толщина снежного покрова не превышает 10 сантиметров. Большинство отдыхающих это не пугает: спрос на горнолыжные курорты есть.

— Спрос остается на уровне прошлого года. Сейчас активно бронируют заезды на февральские и мартовские праздники. Прогнозируем дальнейший рост продаж по Красной Поляне на длинные выходные в феврале, — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.