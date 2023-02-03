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3 часа назад

АТОР: Размещение в горнолыжном кластере Сочи на февральские праздники подорожает на 30 процентов

Вечерняя Москва

Российские туристы активно бронируют путевки в горнолыжный кластер Сочи на февральские праздники. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость путевок в Сочи на праздники изменится
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В последние дни января в горах Сочи прошел долгожданный снег. Несмотря на это, толщина снежного покрова не превышает 10 сантиметров. Большинство отдыхающих это не пугает: спрос на горнолыжные курорты есть.

— Спрос остается на уровне прошлого года. Сейчас активно бронируют заезды на февральские и мартовские праздники. Прогнозируем дальнейший рост продаж по Красной Поляне на длинные выходные в феврале, — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По словам директора по продажам курорта «Красная Поляна» Анастасии Молочковой, значительно увеличилось количество бронирований «в последнюю минуту», так как туристы ждут хорошего снега и открытия всех трасс.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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