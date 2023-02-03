Специалисты развеяли миф о пятилетнем загранпаспорте

Документы нового образца временно не оформляют.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Туристы спорят в соцсетях, есть ли разница, какой загранпаспорт оформлять. Сейчас из-за временной нехватки чипов документы принимают только на 5-летний, но можно подождать и сделать 10-летний биометрический.

«Попробуйте с 5-летним паспортом на визу податься!», «В старый паспорт консульство длинные визы ставить не будет», – пишут читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другие пользователи высказывают иное мнение. «Делаю всегда только 5-летний. Ставила в него визу США, трехлетку – Франция, на год – Испания, Литва, Эстония».

Редакция TourDom.ru выяснила мнение специалистов. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт считает мысль о неравенстве паспортов разного типа мифом.

«Паспорта имеют равную силу, как документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами России. Пока в консульствах принимают все типы проездных документов».

Турагенты напомнили, что в ноябре 2022 года консульство Италии сначала прекратило принимать у россиян 5-летние паспорта, а затем вернуло обычный порядок. Сейчас в визовые центры можно заносить как биометрические, так и 5-летние документы.

«В то же время если срок действия паспорта подходит к концу, то рассчитывать на долгосрочную визу не стоит. Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», – отметил руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. Поэтому 10-летний документ удобнее для оформления длинных виз.

Есть и еще один нюанс.

«Сейчас чаще стали проверять именно личность путешественников на пунктах пересечения границ. Разница между документами в том, что биометрический паспорт позволяет это сделать в считаные минуты и максимально упрощает процесс», – пояснила Злата Эрфурт.