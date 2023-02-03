Перечислены самые доступные туристические направления весны

Некоторые россияне уже бронируют путевки на весну. Специалисты Ассоциации туроператоров России перечислили самые доступные направления для отдыха.
Список пяти самых доступных заграничных направлений возглавляет Турция. Недельная путевка в Сиде на двоих обойдется всего в 79 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Египет, в Шарм-эш-Шейх на тех же условиях можно отправиться за 97 тысяч рублей. В топ также входят ОАЭ (109 тыс. рублей), Таиланд (76 тыс. рублей) и Мальдивы (288 тыс. рублей), передает NEWS.ru.
Самым бюджетным направлением внутри России стало Золотое кольцо (30 тысяч рублей). Второе весто занял Санкт-Петербург (38 тысяч рублей), третье — Сочи (70 тысяч рублей), четвертое — курорт «Красная Поляна» (100-110 тысяч рублей) и пятое — Минеральные Воды на Кавказе (140 тысяч рублей).