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43 минуты назад

Россиянам перечислили самые доступные туристические направления этой весны

Слово и Дело

Некоторые россияне уже бронируют путевки на весну. Специалисты Ассоциации туроператоров России перечислили самые доступные направления для отдыха.

Перечислены самые доступные туристические направления весны
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Список пяти самых доступных заграничных направлений возглавляет Турция. Недельная путевка в Сиде на двоих обойдется всего в 79 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Египет, в Шарм-эш-Шейх на тех же условиях можно отправиться за 97 тысяч рублей. В топ также входят ОАЭ (109 тыс. рублей), Таиланд (76 тыс. рублей) и Мальдивы (288 тыс. рублей), передает NEWS.ru.

Самым бюджетным направлением внутри России стало Золотое кольцо (30 тысяч рублей). Второе весто занял Санкт-Петербург (38 тысяч рублей), третье — Сочи (70 тысяч рублей), четвертое — курорт «Красная Поляна» (100-110 тысяч рублей) и пятое — Минеральные Воды на Кавказе (140 тысяч рублей).

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