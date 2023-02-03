Перечислены самые доступные туристические направления весны

Список пяти самых доступных заграничных направлений возглавляет Турция. Недельная путевка в Сиде на двоих обойдется всего в 79 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Египет, в Шарм-эш-Шейх на тех же условиях можно отправиться за 97 тысяч рублей. В топ также входят ОАЭ (109 тыс. рублей), Таиланд (76 тыс. рублей) и Мальдивы (288 тыс. рублей), передает NEWS.ru.