Российский турпоток в Таиланд в январе значительно вырос

По итогам января 2023 года в Таиланде отдохнули почти 203 тыс. российских туристов - приблизительно в восемь раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
«Согласно официальной статистике, которую «Вестнику АТОР» предоставили в московском офисе туристического управления Таиланда, по итогам января 2023 года Таиланд принял 202 тыс. 642 россиян. Это более чем в восемь раз превышает данные января 2022 года, когда на королевских курортах отдохнули 23 тыс. 760 россиян. Если по итогам 2022 года Россия занимала лишь девятое место по турпотоку среди всех стран и третье место среди неазиатских стран, то по итогам января 2023 года Россия - первая среди неазиатских стран и вторая в общем турпотоке», - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что лидером рейтинга является Малайзия, откуда приехали 257 тыс. 684 туриста.
«На третьем месте - Корея с 168 тыс. 605 туристами, четвертое место - у Индии (101 тыс. 343 туриста). Замыкает пятерку лидеров Китай. Оттуда за неполный месяц января приехали 91 тыс. 80 туристов - более чем вдвое меньше, чем из России. Если смотреть на неазиатские страны, то в январе 2023 года второй после России с очень солидным отставанием следуют Великобритания (76 тыс. 303 туриста) и Германия (71 тыс. 38 туристов)», - подчеркнули в пресс-службе.