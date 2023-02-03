Российский турпоток в Таиланд в январе значительно вырос

«Согласно официальной статистике, которую «Вестнику АТОР» предоставили в московском офисе туристического управления Таиланда, по итогам января 2023 года Таиланд принял 202 тыс. 642 россиян. Это более чем в восемь раз превышает данные января 2022 года, когда на королевских курортах отдохнули 23 тыс. 760 россиян. Если по итогам 2022 года Россия занимала лишь девятое место по турпотоку среди всех стран и третье место среди неазиатских стран, то по итогам января 2023 года Россия - первая среди неазиатских стран и вторая в общем турпотоке», - рассказали в пресс-службе.