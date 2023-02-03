Туристам вернули деньги за навязанные при покупке билетов услуги

Роспотребнадзор продолжает участвовать в судебных разбирательствах с авиакомпаниями из-за навязывания дополнительных услуг.

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Пассажиры авиакомпании "НордСтар", которые в период с 2019 года по март 2022 вынужденно оплачивали дополнительные услуги при приобретении билетов на сайте, смогут вернуть переплаченные средства обратно. Решение в пользу потребителей вынесено Красноярским краевым судом - иск в пользу обманутых авиапассажиров готовил территориальный орган Роспотребнадзора.

Компания "НордСтар" обманывала клиентов, взимая плату за раннее оформление билетов. Приобрести билет на сайте компании заранее было невозможно без оплаты "услуги" по подбору тарифа. За эту "помощь" пассажир должен был заплатить 550 рублей за один сегмент перевозки.

"На сегодняшний день всем, кто обратился в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, авиаперевозчик возвратил денежные средства. Тем, кто еще не успел это сделать, предлагаем обратиться напрямую в "НордСтар", - сообщили в надзорной службе.

Кроме того, сейчас Роспотребнадзор подал уже 12 исков к авиакомпаниям и другим транспортным компаниям в разных регионах, чтобы оспорить практику автозаполнения согласия на приобретение страховок при онлайн-оформлении билетов.