Спрос россиян на путешествия на 23 февраля вырос за год

Спрос россиян на путешествия в период празднования Дня защитника отечества вырос до 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

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"На текущий момент объем бронирований на выходные, приуроченные к 23 февраля, в 2,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Клиенты Tez Tour выбрали более 25 стран для отдыха в этот в период, годом ранее ассортимент не превышал 15 направлений. За последний год большинство направлений смягчили или вовсе упразднили ковидные требования для прилетающих на отдых россиян, что, безусловно, сказывается на спросе", - рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

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Спрос на путешествия в этот период у "Интуриста" вырос в 1,9 раза по сравнению с годом ранее. В первую очередь это связано с расширением авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и появлением чартерных рейсов из Москвы и регионов, отметили в компании. О росте спроса на 70% сообщили в пресс-службе Fun&Sun. По данным туроператоров, чаще всего среди зарубежных направлений россияне бронируют путевки в ОАЭ и Египет. Также высокой популярностью пользуются туры в Турцию, Таиланд и Шри-Ланку. Некоторые туристы также предпочитают поездки в Армению и на Мальдивы.

Чаще всего россияне бронировали на период февральских праздников туры с завтраками (42%) и "все включено" (26,4%), сказали в пресс-службе сервиса "Слетать.ру". Порядка 34% туристов предпочли отели категории "пять звезд", 29,5% - "четыре звезды", 26,9% - "три звезды". Большинство путешественников - 58% - планируют на этот период отдых вдвоем. Средняя длительность туров в Таиланд составляет 11-12 ночей, в Египет и ОАЭ - 7-8 ночей, в Турцию - 6-7 ночей, по России - 4-5 ночей.

Согласно данным туроператоров, среди внутрироссийских направлений наибольшим спросом на конец февраля пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Шерегеш, Калининград, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ и Байкал.

Стоимость отдыха

Отдых за рубежом в период празднования 23 февраля за год подорожал в 1,5-2 раза, отметили в компаниях Anex Tour и "Интурист". Средняя стоимость проданных туров в Египет выросла на 50%, на Мальдивы - на 30%, в ОАЭ - на 20%, при этом отдых в Турции подешевел на 10%, рассказали в Fun&Sun. Как объяснили в компании, сейчас туристы стараются бронировать более продолжительные и, как следствие, дорогостоящие поездки. Это связано с увеличением времени в полете из-за необходимости облета ряда стран. Также на рост среднего чека повлияло то, что туристы стали чаще выбирать отели более высокой ценовой категории.